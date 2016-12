home anterior siguiente

Miércoles, Febrero 17, 2016



El Li.c Marcos Nakashima nos habla sobre los casos de divorcios entre extranjeros cuando los cónyuges no están deacuerdo

◆◆ Hoy miércoles 17 febrero, de 8 a 9 pm. (hora de Japón) escucha "Salsa Latina" ◆◆

Hoy, no te pierdas el consultorio legal, el Lic. Marcos Nakashima nos habla sobre los casos de divorcios entre extranjeros cuando los cónyuges no están deacuerdo, Además otras importantes informaciones.

Conéctate a partir de las 8 de la noche y escucha el programa en español hecho para la comunidad hispanohablante transmitido por la radio japonesa FM Wai Wai que también se puede escuchar a través de internet en todo Japón y el mundo.

Para escuchar nuestro programa tienes 3 opciones:

1. Si vives en la ciudad de Kobe y alrededores sintoniza en tu radio la emisora japonesa FMYY en los 77.8 FM

2. A través del computador, desde cualquier parte de Japón y del mundo ingresa a nuestra página Web: http://www.salsa-latina.info/ O a la Web de FMYYhttp://www.simulradio.jp/asx/fmyy.asx

3. Desde el iPhone: Descarga la aplicación "TUNEIN" y coloca en el buscador "fmyy" (Más información sobre la aplicación http://tunein.com/) Coloca la emisora "fmyy" en presintonías y escucha el programa desde donde estés cada miércoles. Por Android con la aplicación Xiialive.







Luis Guillermo Shimabukuro