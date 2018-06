home anterior

Martes, Junio 26, 2018



Qué hacer cuando no puedo presentar los documentos que me piden para mi visado, explica el Lic. Marcos Nakashima

◆◆Hoy miércoles 27 de junio, de 7 a 8 pm. (Hora de Japón) escucha el programa radial "Latin-a"◆◆

"Qué hacer cuando no puedo presentar los documentos que me piden para mi visado”, es el tema sobre el cual explicará hoy el Lic. Marcos Nakashima.

Conéctate a partir de las 7 de la noche y escucha el programa en español hecho para la comunidad hispanohablante transmitido por la radio japonesa FM Wai Wai y que se puede escuchar a través de Internet en todo Japón y el mundo.

Para escuchar nuestro programa tienes 3 opciones: 1. Transmisión en vivo, a partir de las 7:00 pm de hoy, a través de esta página de Facebook 2. A través de nuestras páginas Web: http://www.salsa-latina.info/ o http://tcc117.jp/fmyy/espanol/ 3. Desde un iPhone descarga la aplicación "TUNEIN" y coloca en el buscador "fmyy" (Más información sobre la aplicación http://tunein.com/) y busca la emisora "fmyy" en presintonías y escucha el programa desde donde estés cada miércoles. Desde un Android con la aplicación Xiialivehttp://www.xiialive.com/





Luis Guillermo Shimabukuro