home anterior siguiente

Miércoles, Septiembre 11, 2019



Sobre Otsukimi, Keiro no hi y bousai shoku

Hoy miércoles 11 de septiembre de 7 a 8 pm (hora Japón), en el programa radial Latin-a hablaremos sobre Otsukimi, Keiro no hi y bousai shoku. Además, otras informaciones para la vida cotidiana en Japón.

Para escuchar nuestro programa tienes 4 opciones: 1. Transmisión en vivo, a partir de las 7:00 pm de hoy, a través de esta página de Facebook. 2. A través de nuestras páginas Web: http://www.salsa-latina.info/ http://tcc117.jp/fmyy/espanol/ 3. Desde un iPhone descarga la aplicación "TUNEIN" y coloca en el buscador "fmyy" (Más información sobre la aplicación http://tunein.com/ ) y busca la emisora "fmyy" en presintonías y escucha el programa desde donde estés cada miércoles. Desde un Android con la aplicación Xiialivehttp://www.xiialive.com/ 4. También puedes vernos en vivo por Youtube ingresando a: http://www.youtube.com/user/fmyytube









home anterior siguiente



















Luis Guillermo Shimabukuro