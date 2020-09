home anterior

Miércoles, Septiembre 23, 2020



"Tu visa no depende de tu cónyuge ¡Basta de aguantar amenazas!”, explica Marcos Nakashima

Hoy MIÉRCOLES 23 de septiembre de 2020, de 7 a 8 pm. en el programa radial Latin-a, Marcos Nakashima explica: "Tu visa no depende de tu cónyuge ¡Basta de aguantar amenazas!”. Además, información actualizada sobre el tifón No. 12 y otros temas de actualidad en Japón.

Siempre brindándote información útil y veraz. Conducción #Roxana Oshiro, Sonido: #Maki Kudoh VER programa en vivo ingresando a: Facebook: http://www.facebook.com/RevistaLatin.a/ Youtube: http://www.youtube.com/user/fmyytube ESCUCHAR y ver el programa en vivo y programas anteriores ingresando a: http://salsa-latina.info/ Escúchanos EN VIVO los miércoles de 19:00 a 20:00 Hrs. El programa radial Latín-a se transmite por la radio japonesa FMYY y cumple con todas las normas de la Ley de protección de los derechos de autor.







